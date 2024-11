Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Reifen auf Autobahn verursacht Unfälle

Heilbronn (ots)

Neuenstein/A6: Verkehrsunfall auf der A6 durch einen losgelösten Reifen - weitere Geschädigte gesucht

Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr kam es auf der Autobahn 6 zwischen Öhringen und Neuenstein zu mehreren Verkehrsunfällen durch einen losgelösten Reifen. Der Unfallverursacher fiel bereits auf der Landesstraße 1036 zwischen Schwabbach und Öhringen durch eine sehr unsichere Fahrweise auf. Schließlich führte die Fahrweise des Mercedes-Fahrers zu einer Beschädigung seines vorderen Reifens, weshalb er diesen anschließend bei der Fahrt auf der A6 zwischen Öhringen und Neuenstein auf der mittleren Fahrspur verlor. Der 46-Jährige fuhr unbeirrt auf der Felge bis zu seiner Wohnanschrift in Neuenstein weiter. Durch den auf der Autobahn liegenden Reifen wurden mindestens zwei Fahrzeuge beschädigt. Hierdurch entstanden Schäden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Mercedes-Fahrer wurde an seiner Wohnanschrift durch Polizeibeamte kontrolliert. Hierbei konnten erhebliche geistige Mängel an der Fahreignung festgestellt werden. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu. Die Polizei Öhringen sucht nun nach weiteren Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise durch den Autoreifen auf der Autobahn geschädigt oder gefährdet wurden. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Revier zu melden.

