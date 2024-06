Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Suchmaßnahmen nach einer hilflosen Person mit Hilfe eines Polizeihubschraubers

Blyinghausen, L444 (ots)

(rie) Am Freitag, den 28.06., gegen 13 Uhr, wird der Polizei Stadthagen eine herrenlose Tasche an der L444 in Mitten von Getreidefeldern bei Blyinghausen gemeldet. Eine Überprüfung ergibt, dass diese einer älteren Person gehört. Da in der Tasche Anhaltspunkte festgestellt werden können, dass die Person orientierungslos und sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, wird nach erfolgloser Überprüfung der Wohnanschrift sowie Kontaktadressen ein Polizeihubschrauber zur Absuche des weitläufigen Gebietes angefordert. Die Suchmaßnahmen verlaufen jedoch zunächst erfolglos. Im weiteren Verlauf wird in den späten Abendstunden auf der B442 bei Bad Münder durch einen Verkehrsteilnehmer eine augenscheinlich orientierungslose Person gemeldet. Durch hinzugerufene Polizeibeamte kann festgestellt werden, dass es sich dabei um den Verlierer der Tasche handelt. Die Person wird vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

