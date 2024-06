POL-NI: Diepenau: Zeugenaufruf nach illegaler Müllentsorgung

Nienburg (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 27.06.2024 ereignete sich gegen 17:16 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Lemgoer Straße (B238) in Rinteln OT Möllenbeck. Eine 28-Jährige aus Rinteln befuhr mit ihrem Kia die B238 aus Langenholzhausen in Richtung Möllenbeck. Kurz vor dem Ortseingang geriet sie in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache in den ...

mehr