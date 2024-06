Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln/Möllenbeck - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots)

(Thi) Am Donnerstag den 27.06.2024 ereignete sich gegen 17:16 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Lemgoer Straße (B238) in Rinteln OT Möllenbeck.

Eine 28-Jährige aus Rinteln befuhr mit ihrem Kia die B238 aus Langenholzhausen in Richtung Möllenbeck. Kurz vor dem Ortseingang geriet sie in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem VW einer 35-Jährigen aus Lemgo. Dabei wurde der 7-Jährige Sohn der Lemgoerin, welcher sich ebenfalls in dem VW befand, leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Der Sachschaden wird auf ca. 16.500 Euro geschätzt.

