Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Fahrraddiebstählen- Diebesgut gefunden

Löhne (ots)

(sls) Am Dienstagabend (30.1.) konnte ein 40-Jähriger aus Löhne vorläufig festgenommen werden, der in Verdacht steht, mehrere Fahrraddiebstähle im Bereich des Löhner Bahnhofes begangen zu haben. In den letzten Wochen wurden vermehrt Anzeigen wegen Fahrraddiebstahl erstattet.

Im Rahmen von konkret durchgeführten Observationsmaßnahmen konnte der Löhner dabei beobachtet werden, wie er sich an einem E-Bike der Marke Flyer zu schaffen machte und den angebrachten Fahrradcomputer aus der Halterung riss und mitnahm. Er versuchte mit dem Fahrrad anschließend zu flüchten, wurde jedoch von den eingesetzten Zivilkräften angehalten und kontrolliert. Der vorher entwendete Fahrradcomputer wurde in Tatortnähe aufgefunden, nachdem er auf der Flucht vom Löhner weggeworfen wurde.

Da der Verdacht bestand, dass der Löhner auch für weitere Fahrraddiebstähle in Frage kommt, wurde anschließend eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt. Hierbei konnten drei Fahrräder aufgefunden werden, die zuvor als gestohlen gemeldet wurden. Eines der E-Bikes wurde noch am Vorabend von einem Geschädigten als gestohlen gemeldet, als dieser an einer Veranstaltung im Löhner Bahnhof teilnahm.

Alle Räder wurde sichergestellt und bei der Polizeiwache Herford asserviert. Die Zuordnung zu den Geschädigten erfolgt im Rahmen der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Der 40-Jährige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen, konnte das Gewahrsam nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell