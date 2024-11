Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Vermehrt Einbrüche, Diebstahl eines Pkw, Unfälle, Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis: Mehrere Einbrüche

In der Ehrenmalstraße in Haßmersheim verschafften sich unbekannte Täter zwischen dem 29. Oktober und dem 17. November Zugang zu einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses. Dort erbeuteten sie mehrere Gegenstände, deren Wert aktuell noch nicht genau beziffert werden kann.

Auch in der Mosbacher Arnold-Janssen-Straße schlugen Einbrecher zu. Sie drangen vergangenen Freitag zwischen 12 Uhr und 23.30 Uhr in ein dortiges Wohnhaus ein. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar.

Zeugenhinweise zu den Taten nimmt das Polizeirevier Mosbach unter 06261 8090 entgegen.

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen dem 11. November und dem 17. November gewaltsam in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Amorbacher Straße in Mudau ein. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar.

Auch in Buchen haben unbekannte Täter versucht sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen, scheiterten jedoch. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmorgen, 8 Uhr, in der Friedrich-Hecker-Straße.

Wer im Zusammenhang hiermit sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Buchen unter 06281 9040 zu melden.

Buchen: Kraftwagen gestohlen

Noch unbekannte Täter haben zwischen Freitagmittag, 13 Uhr, und Sonntagnachmittag, 15 Uhr, in der Goethestraße in Buchen einen schwarzen Fiat Tipo mit Mosbacher Kennzeichen entwendet. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt das Polizeirevier Buchen unter 06281 9040 entgegen.

Mosbach: Fahrt unter Drogeneinfluss

Beamte des Polizeireviers Mosbach kontrollierten am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr eine 25-jährige Seat-Fahrerin in der Hauptstraße in Mosbach. Im Rahmen der Personen- und Fahrzeugkontrolle erlangten die Beamten Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung. Ein Drogenurintest verschaffte Gewissheit, dieser verlief positiv auf Amphetamin. Bei der jungen Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Sie erwartet nun eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.

Mosbach: Kein Führerschein, dafür Alkohol

Ein 20-jähriger Opel-Fahrer wurde am Freitagabend um kurz nach 21 Uhr im Gartenweg in Mosbach von Beamten des örtlichen Polizeireviers kontrolliert. Wie sich herausstellte, war der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, dafür aber alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Der junge Mann sieht sich nun einer entsprechenden Strafanzeige gegenüber.

Buchen: Unfall im Begegnungsverkehr - zwei Personen leicht verletzt

Zwei verletzte Personen waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 27 bei Buchen am frühen Montagmorgen. Ein 18-jähriger Fahrer eines Peugeot fuhr um kurz vor 8 Uhr auf der B27 von Mosbach kommend in Richtung Walldürn. An der Abfahrt Buchen Süd wollte der junge Mann mit seinem Fahrzeug in Richtung Buchen abbiegen. Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah er hierbei eine entgegenkommende 34-Jährige in deren VW, worauf es zum Zusammenstoß kam. Ein 17-jähriger Mitinsasse des Peugeot wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ebenso die junge Fahrerin des VW. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Walldürn: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2.500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Unfallverursacher zwischen Samstagmittag 14 Uhr und Sonntagmittag 12.30 Uhr in Walldürn. Der beschädigte BMW 5er Touring stand in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz im Oscar-Stalf-Ring. Nach bisherigem Ermittlungsstand muss die Beschädigung beim Ein- oder Ausparken durch den Unbekannten verursacht worden sein.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell