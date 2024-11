Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht, Verkehrsunfall und Brand

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Autofahrer nach Unfall verletzt

Am Wochenende kam es bei Ingelfingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 27-Jähriger leichte Verletzungen zuzog. Der Mann fuhr am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr in seinem VW auf der Landesstraße 1022 von Hermuthausen in Richtung Belsenberg. Bei regennasser Fahrbahn verlor der Mann die Kontrolle über seinen Golf und kam von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte zunächst gegen die Leitplanke und kollidierte anschließend frontal mit einem Baum. Rettungskräfte versorgten den 27-Jährigen an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der mit ungefähr 3.000 Euro beziffert wird.

Öhringen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Wochenende kam es in Öhringen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Am späten Samstagabend, gegen 23.35 Uhr, soll es laut einem Zeugen zu einem Unfall auf der Geschwister-Scholl-Straße gekommen sein. Eine unbekannte Fahrzeugführerin kollidierte hierbei mit ihrem Auto mit einem geparkten Fiat und verlies schließlich, ohne den Besitzer des anderen Wagens oder die Polizei zu informieren, den Unfallort. Es soll sich bei der Unbekannten um eine Frau mittleren Alters, mit hellen schulterlangen Haaren gehandelt haben. Bei ihrem Fahrzeug soll es sich um einen Pkw der Marke BMW, vermutlich ein X3 oder X5, mit Öhringer Kennzeichen handeln. Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen des Vorfalles. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Zweiflingen-Orendelsall: Wochenendhaus in Flammen

Am Sonntag waren zahlreiche Einsatzkräfte beim Brand eines Wochenendhauses in Zweiflingen-Orendelsall im Einsatz. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude in der Straße "Zu den Weinbergen" bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen, einen Schaden am Gebäude in Höhe von schätzungsweise rund 50.000 Euro allerdings nicht verhindern. Ein 39-Jähriger wurde bei dem Brand verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

