Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Sachbeschädigung, Einbrüche, Brand, Schwerer Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Sachbeschädigung auf Skaterplatz Am Sonntagnachmittag gegen 14.15 Uhr beobachtete ein Zeuge auf dem Skaterplatz in der Igersheimer Straße in Bad Mergentheim drei Jugendliche, die einen 10-Liter-Kanister Öl auf Rampen und Asphalt ausleerten. Beim Erkennen des Zeugen flüchteten die drei Personen zu Fuß in Richtung Schwimmbad. Sie werden auf etwa 12 Jahre geschätzt, sind zwischen 1,50 Meter und 1,60 Meter groß und trugen schwarze Kapuzenjacken sowie helle Hosen. Aufgrund der Verschmutzungen musste des Skaterplatz bis auf weiteres gesperrt werden. Die Polizei Bad Mergentheim bittet Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen geben können, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Einbruchsversuch in Fahrradhandel In der Nacht auf Samstag versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu Containern des Fahrradhandels in der Bad Mergentheimer Wilhelm-Frank-Straße zu verschaffen. Die Täter brachen gegen 2 Uhr die Türen der Container mit Hebel- und Schneidwerkzeugen auf, verursachten jedoch nur Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Boxberg/L514: Verkehrsunfall mit Flucht und Rettungshubschraubereinsatz Am Sonntagmorgen kam es auf der Landesstraße 514 zwischen Schwabhausen und Windischbuch zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 34-jährige Autofahrerin nach einem riskanten Überholmanöver eines anderen Fahrzeugs von der Straße abkam. Die Frau fuhr gegen 9.20 Uhr in Richtung Windischbuch und wurde hierbei von dem bislang unbekannten Fahrzeuglenker überholt. Aufgrund des Gegenverkehrs bremste der Unbekannte stark ab und scherte unmittelbar vor dem Ford der 34-Jährigen wieder ein. Hierdurch war die Frau gezwungen ebenfalls stark abzubremsen und nach rechts auszuweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf kam sie deshalb von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Die 34-Jährige musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei Tauberbischofsheim bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Pkws, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Lauda-Königshofen: Brand in Carport

Am Freitagmorgen geriet ein Carport in Lauda-Königshofen in Brand, nachdem Glutreste aus einem Kamin in einem Aluminiumbehälter deponiert worden waren. Der Eigentümer des Gebäudes im Carl-Reichert-Weg bemerkte gegen 7.30 Uhr das Feuer und konnte es eigenständig löschen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Külsheim: Einbruchsversuch in Weberei - Zeugen gesucht In der Nacht auf Samstag versuchten Unbekannte in eine Weberei in der Webereistraße in Külsheim einzubrechen. Der oder die Täter brachen gegen 23 Uhr zwei Türen auf, flüchteten jedoch vermutlich aufgrund des ausgelösten Alarms ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizei Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell