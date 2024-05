Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots)

Am Montag, 27.5.2024, 12.30 Uhr überholte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw einen auf einem Fahrradschutzstreifen der Hospitälergasse in Ahlen fahrenden 64-jährigen Pedelecfahrer. Aufgrund einer Verkehrsinsel kam der unbekannte Autofahrer dem Ahlener so nah, dass dieser auf eine Grünfläche ausweichen musste. Dabei stieß der Pedelecfahrer mit dort stehenden Mülltonnen zusammen und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den 64-Jährigen in ein Krankenhaus. Der unbekannte Fahrzeugführer, der einen schwarzen VW Golf Plus fuhr, entfernte sich vom Unfallort. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Flüchtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

