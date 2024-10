Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fünf beteiligte Fahrzeuge: Kreuzung gesperrt

Offenbach (ots)

(fg) An der Kreuzung der Dietzenbacher Straße und der Landesstraße 3117 ereignete sich am Mittwochnachmittag, gegen 12.50 Uhr, ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden hierbei zwei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt. Die Kreuzung ist aus Offenbach und Neu-Isenburg kommend derzeit noch gesperrt. Vier Fahrzeuge wurden durch den Unfall derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Offenbar hatte ein Vito-Fahrer drei verkehrsbedingt an der Ampel stehende Fahrzeuge übersehen. Der Vito stieß gegen eines der Autos und schob es auf die beiden anderen. Eines der Autos geriet durch die Kollision zudem in den Gegenverkehr, wobei es zu einem weiteren Zusammenstoß kam. Die genaue Unfallursache muss derzeit noch eruiert werden. Die Polizei sucht nach Zeugen zum Unfallgeschehen, die sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 melden.

Offenbach, 16.10.2024, Pressestelle, Felix Geis

