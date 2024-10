Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahndung nach Überfall auf Tankstelle: Polizei sucht auch mit Hubschrauber

Rödermark /Ober-Roden (ots)

(fg) Nach einem Raubüberfall am Mittwochmorgen auf eine Tankstelle in der in der Albert-Einstein-Straße in Ober-Roden fahndet die Polizei aktuell auch mit einem Hubschrauber nach den beiden unbekannten Tätern. Diese sollen die Tankstelle gegen 6.45 Uhr komplett vermummt betreten haben. Einer der Männer soll dann die Kassiererin unter Vorhalt einer Waffe zur Herausgabe des Geldes aufgefordert haben. Im Anschluss flohen die beiden zu Fuß. Die Polizei sucht aktuell weiterhin nach dem Duo und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 16.10.2024, Pressestelle, Felix Geis

