POL-OF: Streit unter Fußgängern eskalierte;Auto missachtete Vorfahrt: Honda-Lenker stürzte und verletzte sich leicht;In Gartenzaun gekracht und dann geflüchtet und mehr

1. Streit unter Fußgängern eskalierte - Hanau

(cb) Zwei Fußgänger gerieten am Sonntag, gegen 18.45 Uhr, in der Leipziger Straße (70er Hausnummern) in Streit, bei dem einer der beiden Männer an der Hand verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach, soll ein 45 Jahre alter Mann, welcher augenscheinlich stark alkoholisiert war, aus bislang unbekannten Gründen mit einem etwa 1,60 Meter großen, sehr dünnem Mann in Streit geraten sein. Während der Auseinandersetzung soll der zwischen 18 und 25 Jahre Mann mit weißem Oberteil den Älteren an der Handinnenseite mutmaßlich mit einem Messer verletzt haben. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte. Die Polizei in Hanau hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 06181 100-120 zu melden.

2. Fahrradfahrer tritt gegen Auto: Zeugen gesucht - Hanau

(cb) Ein Radfahrer war am Freitagnachmittag in der Rückertstraße (10er Hausnummern) scheinbar so über das Parkverhalten eines Audi verärgert, dass er gegen das Fahrzeug trat. Der Mann, welcher eine blaue Jacke trug, fuhr mit seinem Fahrrad gegen 17.20 auf der Rückertstraße in Richtung Innenstadt, als er wohl absichtlich den Wagen mit MKK-Kennzeichen beschädigte und anschließend über die Eugen-Kaiser-Straße in Richtung Innenstadt radelte. Der entstandene Sachschaden am Audi wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei in Hanau hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-120.

3. Auto missachtete Vorfahrt: Honda-Lenker stürzte und verletzte sich leicht - Hanau

(fg) Schürfwunden am rechten Bein zog sich ein 16-Jahre alter Honda-Lenker am Freitagmorgen an der Kreuzung der Landesstraße 3008 und der Hanauer Landstraße im Zuge eines Sturzes zu. Der Unfallverursacher, der in einem dunklen Auto unterwegs war, machte sich davon. Nach Angaben des Verletzten sei an der Einmündung zur Hanauer Landstraße ein entgegenkommendes Fahrzeug unmittelbar vor ihm links abgebogen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden sei er zur Seite ausgewichen und hierbei gestürzt. Zu einem Zusammenstoß sei es nicht gekommen. An der Maschine des Jugendlichen, der von der Polizei in die Obhut eines Familienmitglieds übergeben wurde, entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Die Unfallfluchtgruppe der Polizei hat Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 zu melden.

4. Seitenspiegel abgefahren: Hinweise erbeten - Hanau

(cb) Einen Sachschaden von etwa 200 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher als dieser am Montag den Seitenspiegel eines blauen Skoda beschädigte. Der blaue Octavia mit HU-Kennzeichen wurde gegen 13.10 Uhr in der Kastanienallee (30er Hausnummern) geparkt. Als der Fahrzeugbesitzer nur 30 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er den beschädigten linken Außenspiegel feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 an die ermittelnde Polizei in Hanau.

5. Lastkraftwagen kam von der Fahrbahn ab: Vollsperrung der Landstraße - Landstraße 3199/ Bundesautobahn 66

(cb) Ein mit Braunkohlematerial beladener Sattelschlepper kam am Montag, gegen 7.40 Uhr, auf der Landstraße 3199 in Fahrtrichtung Bad Orb von der Fahrbahn ab und landete auf der Fahrzeugseite im Straßengraben. Der Fahrer des Lastkraftwagens blieb unverletzt. Zur Aufnahme der auslaufenden Betriebsflüssigkeiten wurde die Landstraße bereits in den Vormittagsstunden voll gesperrt, konnte jedoch kurz nach 9 Uhr wieder freigegeben werden. Das geladene Material im Sattelzug muss allerdings durch eine Spezialfirma abgesaugt werden; hierzu wird die Landstraße 3199 am heutigen Nachmittag abermals für mehrere Stunden gesperrt.

6. Auseinandersetzung unter Schülerinnen - Bad Soden-Salmünster/ Salmünster (cb) Zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf einem Schulgelände in der Frankfurter Straße soll es am Donnerstagvormittag gekommen sein. Eine minderjährige Schülerin soll einer gleichaltrigen Mitschülerin zwischen 11.25 Uhr und 11.45 Uhr mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dadurch erlitt die Geschlagene Verletzungen und musste in einem umliegenden Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Polizei in Bad Orb nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06052 9148-0 entgegen.

7. Zeugensuche nach Unfallflucht in der Straße "Am Sportplatz" - Wächtersbach

(fg) Am Donnerstag kam es in der Straße "Am Sportplatz" (einstellige Hausnummern) auf einem der dortigen Parkplätze zu einer Unfallflucht, bei der ein Schaden von rund 1.000 Euro entstand. Die Eigentümerin hatte ihren Hyundai Tucson gegen 7 Uhr abgestellt und bei der Rückkehr zum Auto, gegen 16.30 Uhr, Kratzer und Dellen im Bereich der Fahrertür bemerkt. Hinweise zum Verursacher gibt es bisher nicht, weshalb Zeugen sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen melden.

8. In Gartenzaun gekracht und dann geflüchtet - Schlüchtern/Wallroth

(cb) Am Mittwochmorgen musste ein Hausbesitzer Beschädigungen an seinem Maschendrahtzaun in der Hochstraße (einstellige Hausnummern) feststellen. Ersten Erkenntnissen nach, beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher zwischen Dienstag, 19.30 Uhr und Mittwoch, 11 Uhr, den Gartenzaun und mehrere Pfosten. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Zeugen setzten sich bitte mit der Polizei in Schlüchtern unter der Telefonnummer 06661 9610-0 in Verbindung.

