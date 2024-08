POL-BN: Terminhinweis: Sicher und mobil im Straßenverkehr - Team der Verkehrsunfallprävention der Bonner Polizei am 14. August auf dem Münsterplatz

Bonn (ots) - Die Bonner Polizei hat am Donnerstag (08.08.2024) in einem Gebäude bei Bonn-Dransdorf eine größere Menge an chemischen Flüssigkeiten sowie Apparaturen entdeckt, die vermutlich zur Herstellung synthetischer Drogen geeignet sind. Die Flüssigkeiten sind einer Vielzahl von Fässern und Kanistern ...

mehr