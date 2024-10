POL-OF: Streife hilft festgefahrenem Lastkraftwagenfahrer und Wer hat den Hydraulikhammer eines Baggers gestohlen?

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - 1. Streit unter Fußgängern eskalierte - Hanau (cb) Zwei Fußgänger gerieten am Sonntag, gegen 18.45 Uhr, in der Leipziger Straße (70er Hausnummern) in Streit, bei dem einer der beiden Männer an der Hand verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach, soll ein 45 Jahre alter Mann, ...

mehr