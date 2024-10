Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Pkw kommt von der Fahrbahn ab, eine schwerverletzte Person

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 12.10.2024, gegen 22.00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Ennepetaler in einem Pkw Hyundai die Neustraße in Fahrtrichtung Voerder Straße. In Höhe einer in der Neustraße ansässigen Firma verlor der 19 Jährige aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde ein Zaun der ansässigen Firma beschädigt. Der 19 Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt zirka 25000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Neustraße zweitweise vollgesperrt.

