POL-DA: Korrektur und Ergänzung zur Meldung mit der Auftragsnummer 5443727: Lindenfels - Geldautomat gesprengt - Täter Flüchtig - Polizei fahndet und bittet um Hinweise Korrektur zur Pressemeldung

Lindenfels (ots)

Bei der um 04:43 Uhr veröffentlichten Pressemeldung im Zusammenhang mit der Sprengung eines Geldautomaten in Lindenfels am frühen Donnerstagmorgen hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Das am Fluchtfahrzeug der Täter vermutlich angebrachte, gestohlene Kennzeichen muss richtig lauten: MY-TM2019. Am Tatort des Kennzeichendiebstahles, ein Pendlerparkplatz in Rheinland-Pfalz, wurden auch die Kennzeichen WIL-NB222 gestohlen. Eventuell war das zweite Fluchtfahrzeug damit versehen. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06151 / 969-45310.

