Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels - Geldautomat gesprengt - Täter flüchtig - Polizei fahndet und bittet um Hinweise

Lindenfels (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (29.08.2024) kam es in Lindenfels zu einer Sprengung eines Geldautomaten. Mehrere, zurzeit noch unbekannte Täter betraten um kurz vor 02:30 Uhr ein Geldinstitut in der Nibelungenstraße. Sie sprengten einen Geldautomaten im Foyer der Bank. Bewohner in der Wohnung über der Volksbank blieben nach derzeitigem Ermittlungsstand unverletzt. Am Geldautomaten und im Foyer der Bank entstand Sachschaden. Unmittelbar danach flüchteten sie mit zwei Fahrzeugen, einem weißen VW Golf an dem vermutlich die gestohlenen Kennzeichen MYK-TM2019 angebracht waren und einem weiteren, dunklen Pkw zunächst auf der B 47 in Richtung Bensheim. Ob die Täter Beute gemacht haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, in die auch der Polizeihubschrauber eingebunden ist, dauern derzeit noch an. Derzeit ist die Nibelungenstraße im Bereich Einsatzstelle voll gesperrt. Die Polizei bittet die Bevölkerung in dieser Sache um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 96945310.

