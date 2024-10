Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Mehrere Kelleraufbrüche in der Herzogstraße

Schwelm (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 10.10.2024, 8 Uhr bis zum Samstag den, 12.10.2024, 8 Uhr brachen unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Herzogstraße mehrere Kellerrabteile auf und entwendeten aus einem Gemeinschaftskeller ein E-Bike. Nach Tatausführung flüchteten der oder die Täter in unbekannter Richtung.

