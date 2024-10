Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Metalldiebstahl von Firmengelände in der Asbecker Straße

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstag, den 10.10.2024, 16.10 Uhr gelangten drei unbekannte Täter mit ihrem Pkw auf das abgeschlossene Betriebsgelände eines metallverarbeitenden Betriebes, in dem sie das Schloss des Eingangstores aufbrachen. Auf dem Gelände fuhren sie zu einem Schrottcontainer und entwendeten hieraus Metallspäne in unbekannter Menge. Im Anschluss fuhren die Täter wieder vom Firmengelände in unbekannter Richtung davon.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell