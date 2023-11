Polizei Mettmann

POL-ME: Alleinunfall: 59-Jähriger Mofafahrer schwer verletzt - Mettmann - 2311043

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag, 14. November 2023, verletzte sich ein 59-jähriger Mofafahrer bei einem Unfall auf der Straße "Am Kolben" in Mettmann schwer.

Das war geschehen:

Gegen 14:25 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mettmanner mit einem Mofa die Straße "Am Kolben" in Richtung Mettmann Zentrum. Nach Zeugenangaben verlor er auf der nassen und mit Laub bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden, wodurch er schwer verletzt wurde.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten Mofafahrer anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zudem entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde die Straße durch die Beamtinnen und Beamten gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell