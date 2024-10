POL-EN: Hattingen - Kollision zwischen Pkw und E-Scooter, zwei leichtverletzte Personen

Hattingen (ots) - Am Freitag, den 11.10.2024, gegen 15.35 Uhr befuhr ein 86-jähriger Werdohler in seinem Pkw BMW die Straße Am Stuten in Hattingen und beabsichtigte die Elfringhauser Straße zu kreuzen, um das Gelände der Gemüsescheune zu befahren. Im Einmündungsbereich stieß er hierbei mit einem 57-jährigen Hattinger in dessen Pkw Cupra zusammen. Hierbei wurde ...

