POL-MS: Unbekannte beschmieren Brunnen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am Mittwochabend (25.09., 22:04 Uhr) sind zwei Fahrradfahrer an der Kreuzung Hörsterstraße/ Promenade zusammengestoßen. Dabei trug eine 75-Jährige schwere Verletzungen davon. Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte ein 47-jähriger Radfahrer, der auf der Promenade aus Richtung der Kanalstraße in Richtung Bahnhof unterwegs war, links auf die ...

mehr