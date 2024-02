Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb schlägt um sich

Erfurt (ots)

Dienstagabend kam es in Erfurt zu einem Raub. Ein ca. 40 Jahre alter Mann hatte sich in der Krämpfervorstadt in einem Supermarkt aufgehalten und mehrere Waren in seinen Rucksack gesteckt. Nachdem er, ohne zu zahlen, den Markt verlies, löste eine Diebstahlswarnung aus. Der Dieb ergriff daraufhin die Flucht und verschwand. Auf seinem Weg schlug er einem herbeieilenden 53-Jährigen ins Gesicht und beleidigte diesen. Dabei ließ der Dieb jedoch persönliche Gegenstände und seine Beute fallen. Die verlorenen Waren wurden durch die Polizei gesichert und zum Markt zurückgebracht. Gegen den unbekannten Mann wird wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Beleidung ermittelt. (MO)

