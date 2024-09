POL-MS: Polizei stoppt Ladendieb - 26-Jähriger leistet Widerstand

Münster (ots) - Zwischen Dienstagabend (24.09., 21:00 Uhr) und dem frühen Mittwochmorgen (25.09., 04:40 Uhr) sind an der Jahnstraße an acht Fahrzeugen Reifen beschädigt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Ein Fahrzeugbesitzer bemerkte in den frühen Morgenstunden vor seiner Abfahrt, dass aus einem seiner Autoreifen Luft entwich. Das Fahrzeug des Manns war ...

mehr