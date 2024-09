Polizei Münster

POL-MS: Abbiegeunfall am Albersloher Weg - Kradfahrer leicht verletzt

Münster (ots)

Am frühen Montagmorgen (23.09., 06.50 Uhr) ist es im Kreuzungsbereich Albersloher Weg/ Osttor zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 46-jähriger Kradfahrer leicht verletzt wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge beabsichtigte ein 18-jähriger Autofahrer vom Albersloher Weg stadteinwärts fahrend nach links in die Straße Osttor einzubiegen. Der Motorradfahrer war währenddessen auf dem Albersloher Weg in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, sodass der Münsteraner mit seinem Krad zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Während der Unfallaufnahme lief der Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

