POL-MS: Mehrere Diebstahlsdelikte in Nienberge - Polizei nimmt 27-Jährigen fest

Münster (ots)

Nachdem es in der Nacht von Mittwoch (18.09.) auf Donnerstag (19.09.) vergangener Woche im Stadtteil Münster-Nienberge zu einer Serie verschiedener Straftaten gekommen ist, hat die Polizei einen 27-jährigen Mann festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen machte sich der Tatverdächtige im Bereich der Hägerstraße/ Hägerfeld in Nienberge an mehreren Autos zu schaffen. Dabei entwendete er unter anderem EC-Karten und Kleingeld aus den Fahrzeugen. Auch in ein Einfamilienhaus drang der Mann ein. Vermutlich durch eine unverschlossene Tür gelang er in das Objekt an der Hanseller Straße. Hier nahm er ebenfalls EC-Karten sowie Bargeld an sich.

Im weiteren Verlauf des frühen Donnerstagmorgens wurden Einsatzkräfte zum Bahnhof nach Nienberge gerufen. Dort trafen sie auf den Mann, auf den die gute Täterbeschreibung aus den Taten der Nacht passte. Die Beamten fanden bei ihm Diebesgut aus den vorherigen Taten und nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest.

Ersten Ermittlungen zufolge konnten dem Täter bislang zwei Diebstähle aus Wohnungen, ein Hausfriedensbruch sowie drei Diebstähle aus Pkw nachgewiesen werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte einem Richter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann marokkanischer Herkunft.

