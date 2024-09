POL-MS: Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Münster (ots) - Am Mittwoch (25.09.) informieren die Verkehrssicherheitsberater der Polizei zwischen 9 Uhr und 12 Uhr auf dem Wochenmarkt am Domplatz in Münster rund um das Thema "Pedelec fahren". Immer wieder kommt es zu schweren Verkehrsunfällen, an denen auch Pedelec-Fahrer beteiligt sind. Mit dem Pedelec-Simulator können Interessierte Gefahrensituationen im ...

