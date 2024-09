Polizei Münster

POL-MS: Reifen an acht Fahrzeugen an der Jahnstraße zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Zwischen Dienstagabend (24.09., 21:00 Uhr) und dem frühen Mittwochmorgen (25.09., 04:40 Uhr) sind an der Jahnstraße an acht Fahrzeugen Reifen beschädigt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Fahrzeugbesitzer bemerkte in den frühen Morgenstunden vor seiner Abfahrt, dass aus einem seiner Autoreifen Luft entwich. Das Fahrzeug des Manns war auf einem Parkstreifen an der Jahnstraße geparkt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten an insgesamt acht Autos beschädigte Reifen fest. Ersten Ermittlungen zufolge stachen unbekannte Täter auf die Reifen mit einem Gegenstand ein.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

