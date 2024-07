Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Bergkamenerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergkamen (ots)

Eine 31-jährige Bergkamenerin war am Dienstag (02.07.2024) gegen 01.20 Uhr mit ihrem Pkw auf der Industriestraße in Bergkamen-Overberge von Rünthe aus in Richtung Werner Straße unterwegs.

Aus ungeklärter Ursache kam sie in Höhe der Einmündung "Am Schlagbaum" nach links von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Baum.

Schwer verletzt kam die Bergkamenerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit.

Der Sachschaden an Pkw, Leitpfosten und Baum liegt bei rund 17.000 Euro.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell