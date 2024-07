Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Werne (ots)

In der Zeit von Freitagmorgen (28.06.2024) bis Montagnachmittag (01.07.2024) brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Stockumer Straße ein.

Sie schoben die Rollladen der Balkontür hoch und brachen die Tür auf. Anschließend durchsuchten sie fast alle Räume der Wohnung nach Wertgegenständen. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 9210 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell