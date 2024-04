Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Ladendiebe mit säckeweisem Diebesgut gestellt

Neustrelitz (ots)

Am 27.04.2024 kam es in der ALDI Filiale in Neustrelitz zu einem Polizeieinsatz, nachdem aufmerksame Zeugen eine vorbereitende Diebstahlshandlung gemeldet haben. Drei rumänische Staatsbürger wurden dabei beobachtet, wie sie zwei volle Einkaufswagen, ohne zu zahlen, aus dem Markt bringen wollten. Diese Beobachtung verwunderte mehrere Zeugen vor Ort, sodass die Polizei in Neustrelitz informiert wurde.

Eine weibliche Tatverdächtige verwickelte eine Mitarbeiterin des ALDI Marktes in ein Gespräch, während ein männlicher Tatverdächtiger die Tür öffnete, sodass eine weitere rumänische Tatverdächtige einen Einkaufswagen aus der Filiale zum PKW schieben konnte. Hierbei wurden die beiden Personen am PKW auf dem Parkplatz durch Zeugen angesprochen. Die 56-Jährige und der 19-Jährige Rumäne haben den vollgepackten Einkaufswagen stehen lassen, sind in den PKW gestiegen und haben fluchtartig den Ort verlassen. Die 22-Jährige Rumänin im ALDI Markt wurde durch eine Mitarbeiterin festgehalten und im Anschluss an die Polizei übergeben. Die Rumänin wurde nach allen notwendigen polizeilichen Maßnahmen aus diesen wieder entlassen.

Da die Vermutung nahe lag, dass die Rumänin sich nun mit den zwei flüchtigen Personen wieder treffen könnte, wurde die Spur aufgenommen. Die Frau fuhr mit dem Bus von Neustrelitz nach Neubrandenburg. Darüber wurden die Kollegen aus dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg informiert, welche die Frau am dortigen Bahnhof feststellen konnten. Sie stieg in das zuvor beschriebene Fahrzeug ein und fuhr mit zwei weiteren Insassen los. Eine nachfolgende Polizeikontrolle und Identitätsfeststellung ergab, dass es sich um die flüchtigen Tatverdächtigen vom ALDI Markt in Neustrelitz handelte. Bei der Fahrzeugkontrolle konnten die Beamten mehrere Säcke voller Lebensmittel im Kofferraum feststellen. Diese wurden im Rahmen der Strafverfolgung sichergestellt. Der Gesamtwert aller Lebensmittel wird auf 800 Euro geschätzt.

Gegen die drei Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls aufgenommen.

Die Polizei bedankt sich bei allen aufmerksamen Zeugen. Durch die gelieferten Hinweise war ein schnelles polizeiliches Einschreiten und der daraus resultierende Ermittlungserfolg möglich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell