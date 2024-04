Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verfolgungsfahrt in Demmin - die Polizei sucht aufmerksame Radfahrerin

Demmin (ots)

Am Abend des 25.04.2024 kam es im Stadtgebiet von Demmin zu einer Verfolgungsfahrt, nach dem die Beamten einen PKW mit überhöhter Geschwindigkeit bemerkten. Die Demminer Beamten folgten dem Fahrzeug mit Stopp-und Anhaltesignalen, welche durch den Fahrzeugführer zunächst missachtet wurden. Nach mehreren 100 Metern kam der PKW am Ortsausgang in Richtung Jarmen zum Stehen. Alle vier Insassen verließen das Fahrzeug fluchtartig. Während zwei Personen, darunter auch der Fahrer, davonliefen, konnten zwei weitere Mitfahrer am PKW gestoppt werden. Zwei Beamte nahmen die fußläufige Verfolgung auf und konnten den Fahrer stellen, die andere Person ist nach wie vor unbekannt und flüchtig.

In der weiteren Folge wurden die Personalien der drei Insassen erhoben. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahm. In der gesamten polizeilichen Maßnahme verhielt sich der Beschuldigte unkooperativ und beleidigte die Beamten mehrfach. Dementsprechende Strafanzeigen wurden durch die Kollegen vor Ort aufgenommen. Es wurden keine Personen verletzt.

Während der Verfolgungsfahrt wurde durch die Beamten eine Radfahrerin auf dem Gehweg gesehen. Diese könnte den Sachverhalt beobachtet haben und möglicherweise sachdienliche Hinweise liefern. Die Frau konnte im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden, daher bittet die Polizei um Mithilfe. Sollten Sie etwas von dieser Situation am gestrigen Abend in Demmin wahrgenommen haben, melden Sie sich im Polizeihauptrevier Demmin unter der 03998-2540.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell