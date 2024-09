Polizei Münster

POL-MS: Kollision zwischen zwei Radfahrern - 75-jährige Münsteranerin schwer verletzt

Münster (ots)

Am Mittwochabend (25.09., 22:04 Uhr) sind zwei Fahrradfahrer an der Kreuzung Hörsterstraße/ Promenade zusammengestoßen. Dabei trug eine 75-Jährige schwere Verletzungen davon.

Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte ein 47-jähriger Radfahrer, der auf der Promenade aus Richtung der Kanalstraße in Richtung Bahnhof unterwegs war, links auf die Hörsterstraße abzubiegen. Die 75-jährige Münsteranerin befuhr die Promenade aus Richtung Bahnhof in Richtung der Kanalstraße. Als der 47-Jährige abbog, kam es zur Kollision der Lenker beider Fahrräder. Infolgedessen stürzte die Radfahrerin und trug schwere Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten die Münsteranerin in ein Krankenhaus.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 47-Jährigen ergab einen Wert von 1,5 Promille. Polizisten nahmen ihn mit zur Polizeiwache, dort entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe.

Den 47-jährigen Münsteraner erwartet nun ein Strafverfahren.

