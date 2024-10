Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hinweise erbeten: Wer hat auf den Kleinbus eingeschlagen?, Brand in einem Wohngebäude: eine Person leicht verletzt; Zeugensuche nach Taschendiebstahl und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1.Hinweise erbeten: Wer hat auf den Kleinbus eingeschlagen?- Offenbach

(cb) Am Freitag, gegen 21.40 Uhr, kam es an der Kreuzung Buchrainweg/Auffahrt Bundesautobahn 661 zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Kleinbus durch mehrere Unbekannte beschädigt wurde. Ein grüner VW Caravelle, besetzt mit 9 Personen, soll an der Kreuzung durch einen vor ihm fahrenden weißen Skoda ausgebremst worden sein. Aus dem Skoda stiegen anschließend drei bis vier vermummte Personen aus. Zu diesen sollen sich aus unbekannter Richtung noch zehn bis 15 weitere, ebenfalls schwarzgekleidete sowie vermummte Personen hinzugesellt haben. Gemeinsam sollen sie auf den vollbesetzten Kleinbus mit HOM-Kennzeichen eingeschlagen haben. Dem Fahrer des Kleinbusses gelang schließlich die Flucht über die Bundesautobahn 661. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die ermittelnde Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

2.Einbrecher gelangte durch Küchenfenster ins Haus: Zeugen gesucht - Offenbach

(cb) Anwohner der Kopernikusstraße (40er Hausnummern) könnten womöglich Zeugen eines Einbruchs sein, der sich zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montagabend, 18.45 Uhr, ereignet hat. Ersten Erkenntnissen nach begab sich ein Unbekannter zum Küchenfenster, öffnete dieses gewaltsam und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 300 Euro. Nachdem sich der Langfinger Zutritt in das Einfamilienhaus verschafft hatte, durchsuchte er sämtliche Räume. Ob er Beute machte, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kripo unter der Hotline 069 8098-1234.

3.Zeugensuche nach Taschendiebstahl - Offenbach

(fg) In der Fußgängerzone war am Montagabend ein dreister Dieb zugange und entwendete einer Frau ihre über der Schulter getragene Tasche aus Jeansstoff. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Fußgängerin gegen 22.20 Uhr in der Frankfurter Straße im Bereich der 30er Hausnummern unterwegs, als der Unbekannte von hinten zugriff und anschließend davonrannte. In der Tasche befanden sich unter anderem die Geldbörse und das Mobiltelefon der Frau. Der Unbekannte war 1,70 bis 1,75 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt und dunkel gekleidet. Nach Angaben der Fußgängerin habe der Mann einen dunklen Teint gehabt. Nach der Tat flüchtete der Dieb in Richtung Marktplatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098 510-0 zu melden.

4.Brand in einem Wohngebäude: eine Person leicht verletzt - Langen

(cb) In einem Wohngebäude in der Darmstädter Straße (einstellige Hausnummern) brannte es am Dienstagmorgen, kurz nach 1 Uhr. Ersten Erkenntnissen nach war das Feuer im Wohnzimmer einer Wohnung im sechsten Obergeschoss ausgebrochen. Der 66-jährige Wohnungsinhaber flüchtete sich vor dem Feuer auf seinen Balkon und musste per Drehleiter gerettet werden. Er wurde mit einer leichten Rauchgasintoxikation in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Alle anderen Hausbewohner konnten unverletzt das Wohngebäude verlassen und wurden durch die Polizei sowie Feuerwehr vor Ort betreut. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und nach ausgiebigem Lüften alle nicht vom Brand betroffenen Wohnungen wieder freigeben. Die Beamten des Fachkommissariates haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit können noch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden.

5.Elektrowerkzeuge aus Baucontainer geklaut - Rodgau/Nieder-Roden

(cb) Auf einer Baustelle in der Benzstraße (20er Hausnummern) waren am Sonntag, zwischen 1 Uhr und 2 Uhr, Baustellendiebe unterwegs. Ersten Erkenntnissen nach beschädigten die unbekannten Täter den Bauzaun und verschafften sich so Zutritt auf das Gelände. Dort begaben sie sich dann zu mehreren Baustellencontainern, öffneten diese gewaltsam, dursuchten sie und klauten aus diesen mehrere Elektrowerkzeuge. Der Sachschaden an den Baucontainern wird auf insgesamt 100 Euro geschätzt. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 06104 6908-0 um Zeugenhinweise.

6.Rathauseingang beschädigt: Wer hat etwas gesehen? - Dreieich/Sprendlingen

(fg) Offenbar mit einem Pflasterstein haben Unbekannte die verschlossene Eingangstür, es handelt sich um eine Glasschiebetür, des Rathauses in der Hauptstraße in Sprendlingen beschädigt. Die Tat ereignete sich bereits zwischen dem 4. Oktober 2024 und dem 7. Oktober 2024. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

7.Entgegenkommendes Fahrzeug geriet auf Gegenfahrbahn: Rollerfahrer verletzt - Dreieich/Götzenhain

(cb) Im Bereich der Langener Straße (50er Hausnummern) kam es am Freitag, gegen 16.45 Uhr, zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 23 Jahre alter Rollerfahrer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach fuhr ein 34 Jahre alter Mann mit seinem Fahrzeug vor einem Rollerfahrer. Der Fahrzeugführer musste nach eigenen Angaben in der Kurve einem entgegenkommenden schwarzem Wagen ausweichen, da dieses in der Kurve auf die gegenüberliegende Fahrspur geraten sein soll. Der 34-Jährige bremste sein Auto und lenkte es nach rechts an den Fahrbahnrand. Ein hinter ihm fahrender 23-jähriger Roller-Lenker musste dadurch so stark abbremsen, dass er die Kontrolle über das Kleinkraftrad verlor und stürzte. Hierbei zog er sich Verletzungen an einer Hand und einem Fuß zu. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Angaben zu dem etwa 30 bis 40 Jahre alten Fahrer des entgegenkommenden schwarzen Wagens machen können. Diese melden sich bitte bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 069 8098-5699.

Offenbach, 15.10.2024, Pressestelle, Felix Geis

