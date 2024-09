Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Täterfestnahme nach mehreren Raubdelikten in Saarbrücken - 63-Jähriger in U-Haft

Saarbrücken (ots)

Am Dienstag, 24. September 2024, überfiel ein zunächst unbekannter Mann in den frühen Abendstunden innerhalb weniger Minuten unter Vorhalt eines Messers ein Casino, eine Tankstelle und eine Bäckerei in der Mainzer Straße in Saarbrücken, wobei er lediglich in der Bäckerei einen vierstelligen Geldbetrag erbeuten konnte. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen gelang dem Täter die Flucht.

Am Mittwoch, 25. September 2024, begab sich derselbe Täter am frühen Vormittag erneut in die Bäckerei, die er bereits am Vortag überfallen hatte. Er hielt den anwesenden Mitarbeitenden einen Schraubendreher vor und forderte wieder die Herausgabe des gesamten Bargeldes. Ein Zeuge des Vorfalls verfolgte den flüchtenden Täter und konnte diesen festhalten. Zusammen mit dem Zeugen ging der Täter zurück zur Bäckerei, wo er das zuvor erbeutete Geld zurückgab. Anschließend gelang ihm erneut die Flucht. Ein weiterer Zeuge informierte zwei zufällig in der Nähe befindliche Polizeibeamte, welche den Täter nach kurzer Fahndung mithilfe der Hinweise des Zeugen festnehmen konnten. Das Tatwerkzeug hatte der Täter noch bei sich.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 63-Jährigen aus Saarbrücken. Dieser wurde am 26. September 2024 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Saarbrücken einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter beim Amtsgericht Saarbrücken erließ einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten, welcher daraufhin zur Untersuchungshaft in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken gebracht wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell