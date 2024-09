Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Angeordnete Wohnungsräumung endet mit Einsatz von polizeilichen Spezialkräften

Saarbrücken (ots)

Am frühen Morgen des 11.09.2024 kam es im Bereich der Kaiserstraße in Scheidt zu einem polizeilichen Einsatz. Dabei wurde im Rahmen der Amts- und Vollzugshilfe ein Gerichtsvollzieher bei einer angeordneten Wohnungsräumung unterstützt. Aufgrund vorliegender personenbezogener Erkenntnisse kamen dabei auch Spezialkräfte zum Einsatz. Im Zuge der Maßnahme verschanzte sich der 43-jährige, psychisch auffällige Wohnungsmieter in seinem Appartement. Letztlich mussten sich polizeiliche Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschaffen. Der Störer konnte schließlich ohne Gegenwehr in seinem Appartement fixiert werden. Aufgrund seiner Persönlichkeit und dem gezeigten Verhalten wurde er in Absprache mit der zuständigen Unterbringungsbehörde zur weiteren ärztlichen Begutachtung einem Krankenhaus zugeführt.

