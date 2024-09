POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem schweren Raub in Saarbrücken (PM vom 28.08.2024, 15:54 Uhr)

Saarbrücken (ots) - Am gestrigen Samstag fand ab 16:00 Uhr eine angemeldete Versammlung unter dem Motto "Für Demokratie und Vielfalt" in Saarbrücken statt. Die Wegstrecke führte vom Echelmeyerpark bis in die Dudweiler Landstraße. Dort fand am Abend eine Veranstaltung des AfD Landesverbandes Saarland statt. Vor Ort kam es aus der Versammlung heraus zu mehreren (Tat-)Handlungen unter anderem gegen die eingesetzten ...

