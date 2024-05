Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.05.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau-Nagelsberg: Wohnhaus beschmiert - Zeugen gesucht

In Künzelsau-Nagelsberg wurde am Wochenende ein Wohnhaus mit tierischen Exkrementen beschmiert. Zwischen Freitagabend, 17.30 Uhr, und Samstagvormittag, 11.30 Uhr brachte eine unbekannte Person Tierkot an der Haustüre des Wohnhauses in der Mittleren Gasse an. Bereits am 7. März und am 30. April war es zu ähnlich gelagerten Vorfällen an dem Gebäude gekommen. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

