POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.05.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Untergruppenbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Montag unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Untergruppenbach. Durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters gelangte der Täter am Vormittag ins Innere des Gebäudes in der Zeppelinstraße und entwendete Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

A6/Bad Rappenau: Mit über zwei Promille Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von circa 83.000 Euro verursachte ein betrunkener Lkw-Fahrer am Montagabend bei Bad Rappenau. Der 65-Jährige wollte gegen 21.50 Uhr mit seinem Fahrzeug an der Anschlussstelle Bad Rappenau von der Autobahn 6 abfahren. Hierbei fuhr er allerdings, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, die Kurve nicht aus, sondern kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Lkw kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern und Leitpfosten, bevor er im Graben stecken blieb. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholbeeinflussung des Fahrers fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 2,1 Promille anzeigte, musste der 65-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Lkw wurde mit schwerem Gerät geborgen. Im Rahmen der Bergungsarbeiten musste die Anschlussstelle mehrere Stunden gesperrt werden.

Leingarten: Auto landet auf dem Dach

Glück im Unglück hatte ein 20-Jähriger bei einem Unfall am Montagmorgen in Leingarten. Der junge Mann war gegen 10.30 Uhr mit seinem Mercedes in der Stuttgarter Straße unterwegs, als ihm nach dem Abbiegen in die Geschwister-Scholl-Straße ein Fahrzeug entgegenkam. Um dem Entgegenkommenden freie Fahrt zu ermöglichen, versuchte der Mercedes-Fahrer mit seinem Auto möglichst weit rechts zu fahren. Hierbei übersah er wahrscheinlich einen Poller. Als der 20-Jährige diesem ausweichen wollte, übersteuerte er seinen Pkw, verlor die Kontrolle über die A-Klasse und fuhr nach links durch eine Hecke. Anschließend fiel das Auto in den angrenzenden, circa ein Meter tiefer gelegenen Garten. Hier kam es auf dem Dach liegend zum Stillstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.

Untergruppenbach-Unterheinriet: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein bisher unbekannter Citroen-Fahrer am Sonntagnachmittag in Untergruppenbach-Unterheinriet einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Gegen 15.20 Uhr war ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad auf der Oberheinrieter Straße in Richtung Oberheinriet unterwegs. Auf Höhe des Sportplatzes, kurz vor dem Ortsausgang, wollte der Jugendliche nach links abbiegen. Hierfür bremste er sein Fahrzeug ab. Dies nahm der dahinter folgende Citroen-Fahrer vermutlich zu spät wahr und fuhr auf das Leichtkraftrad auf. Durch den Aufprall stürzte der 16-Jährige und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher wich dem Gestürzten mit seinem Fahrzeug aus und setzte seine Fahrt in Richtung Oberheinriet fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen älteren, grauen Citroen Minivan mit Ludwigsburger Kennzeichen handeln. Der Fahrer wird auf circa 50 bis 60 Jahre geschätzt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg. Landkreis Heilbronn: Weitere Wahlplakate beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten oder entwendeten in der vergangenen Woche diverse Wahlplakate im Landkreis Heilbronn. In der Öhringer Straße in Weinsberg und der Brühlstraße in Leingarten-Großgartach beschädigten die Täter jeweils ein Plakat. In den Stadtgebieten Ilsfeld und Abstatt wurden insgesamt 28 Wahlplakate komplett entwendet. Auch in Nordheim-Nordhausen hängten Unbekannte 10 Plakate ab und nahmen diese mit. Zeugen, die Angaben zu den Vorkommnissen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

