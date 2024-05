Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.05.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Werbach-Niklashausen: Bauschutt illegal entsorgt

Am Samstag entsorgten zwei unbekannte Personen illegal Bauschutt in einem auf der Wertheimer Straße in Werbach-Niklashausen stehenden Baucontainer. Gegen 09 Uhr und nochmals gegen 13 Uhr, entsorgten zwei bislang unbekannte Personen unerlaubt Baumaterialien in dem, mit einem Bauzaun gesicherten, Container. Zeugen beobachteten eine schlanke Frau, im Alter von etwa 35 Jahren, die ihre blonden Haare zu einem Dutt zusammengebunden hatte und einen Gehörschutz trug sowie einen schlanken Mann, etwa Mitte fünfzig, die beide händisch einen Pkw-Anhänger abluden. Bei den abgeladenen Abfällen handelt es sich um etwa ein Kubikmeter Asphaltestrich, circa 20 Kilogramm Trittschalldämmung, Kokosfasern und Sandsteinbruch. Den Anhänger zog ein dunkler Pkw-Kombi, vermutlich der Marke Mercedes Benz, der in Fahrtrichtung Gamburg abgestellt war. Die Verursacher sowie weitere Zeugen der illegalen Abfallablagerung werden gebeten, sich mit der Polizei Tauberbischofsheim, Fachbereich Gewerbe-Umwelt, unter der Telefonnummer 09341 810 in Verbindung zu setzen.

Bad Mergentheim: Pflasterstein in Kassenhäuschen geworfen

Eine unbekannte Person warf am Wochenende einen Pflasterstein in ein Kassenhäuschen des Bad Mergentheimer Kurparks. Der Stein wurde zwischen 9 Uhr am Sonntagmorgen und 8 Uhr am Montag gegen eine Scheibe des Kassenhäuschens im Schäfer-Gehrig-Weg geschleudert, die daraufhin zerbarst. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Grünsfeld: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Auf einer Kreuzung bei Grünsfeld stießen am Montagmittag ein Motorrad und ein Pkw zusammen. Eine 82-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr in ihrem BMW auf der Schönfelder Straße von Ilmspan in Richtung Schönefeld. Zeitgleich war eine 57-Jährige auf ihrem Motorrad auf der Kreisstraße 2811 von Gerchsheim in Richtung Paimar. An der Kreuzung der beiden Straßen übersah die Autofahrerin wohl das herannahende Motorrad und fuhr ohne an dem für sie geltenden Stoppschild anzuhalten in die Kreuzung ein. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, durch die die Motorradfahrerin mehrere Meter durch die Luft geschleudert und schwer verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwerverletzte Frau in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

