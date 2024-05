Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.05.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Einbruch in Autohaus - Zeugen gesucht Am Wochenende brachen Unbekannte in ein Autohaus in Öhringen ein - nun sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 16.30 Uhr am Samstagnachmittag und 7 Uhr am Montagmorgen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude in der Berliner Straße. Die Einbrecher durchsuchten eine Werkstatt und einen Verkaufsraum und entwendeten dabei zwei schwarze Audi Regenschirme. Von weiterem Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf einige hundert Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um das Autohaus verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Dörzbach: Wahlplakat beschädigt

Am Wochenende beschmierten Unbekannte in Dörzbach ein Wahlplakat. Die Täter machten sich an dem in der Hohebacher Straße aufgehängten Plakat mit schwarzer Farbe zu schaffen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Mulfingen-Ailringen: Eternitplatten auf Wiese entsorgt Umweltsünder entsorgten in den vergangenen Tagen zahlreiche Eternitplatten auf einer Wiese bei Mulfingen-Ailringen. Die Unbekannten luden zwischen dem 30. April und dem 3. Mai rund 50 der asbesthaltigen Faserzementplatten auf einer Wiese in der Verlängerung des Wachbacher Wegs ab, anstatt diese ordnungsgemäß zu entsorgen. Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wann oder von wem die Platten abgelegt wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Krautheim unter der Telefonnummer 06294 234 in Verbindung zu setzen.

