Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Versammlung von Polizei aufgelöst

Saarbrücken (ots)

Am gestrigen Samstag fand ab 16:00 Uhr eine angemeldete Versammlung unter dem Motto "Für Demokratie und Vielfalt" in Saarbrücken statt. Die Wegstrecke führte vom Echelmeyerpark bis in die Dudweiler Landstraße. Dort fand am Abend eine Veranstaltung des AfD Landesverbandes Saarland statt. Vor Ort kam es aus der Versammlung heraus zu mehreren (Tat-)Handlungen unter anderem gegen die eingesetzten Polizeikräfte, die den Anfangsverdacht von Verstößen gegen das Strafgesetzbuch sowie das Versammlungsgesetz begründeten. Die Versammlung wurde daher gegen 17:50 Uhr von der Polizei aufgelöst und für die Versammlungsteilnehmenden ein Aufenthaltsverbot für das angrenzende Gebiet bis zum nächsten Morgen ausgesprochen. Der Bereich der Dudweiler Landstraße war während der polizeilichen Maßnahmen zwischen der Einmündung Meerwiesertalweg und der Einmündung Im Sauerbrod für den Fahrzeugverkehr vollgesperrt.

