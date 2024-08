Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Saarbrücken (ots)

Am frühen Sonntag morgen, gegen 04:30 Uhr, verunfallte ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Saarbrücken schwer in der Eschringer Straße in Ensheim. Der Mann fuhr zum Zeitpunkt des Unfalls zu schnell und prallte gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Hierdurch schleuderten er und seine Maschine zu Boden. Der noch ansprechbare Mann konnte vor Ort von Anwohnern erstversorgt werden. Im Anschluss wurde er in ein Saarbrücker Klinikum verbracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Untersuchung des genauen Unfallhergangs eingeschaltet, zudem wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter 0681-9321-233 in Verbindung zu setzen.

