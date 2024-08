POL-SBR-STADT: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Pkw im Einmündungsbereich Meerwiesertalweg/An der Trift

Saarbrücken (ots) - Am 21.08.2024 wurden in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr mindestens neun Fahrzeuge, welche im Bereich Mozart- bzw. Sulzbachstraße in Saarbrücken abgestellt waren beschädigt. Dabei zerkratzte ein bis dato unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die Fahrzeugkarosserien. Die Schadenssumme dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. ...

