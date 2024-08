POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Brand in Kleinblittersdorf (ots) - Am späten Samstagabend, um ca. 23:40 Uhr, kam es in der Nauwieserstraße in Sitterswald zum Brand an einem Gebäude, welches teilweise von der AWO genutzt wird. Durch den Brand entstand an dem hinteren Gebäudeteil massiver Sachschaden. Ferner wurde die Fassade eines angrenzenden Gebäudes durch den Brand beschädigt. Ein weiteres ...

mehr