POL-BO: Exhibitionist in Herne-Wanne: Zeugen gesucht

Herne (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch am frühen Sonntagmorgen, 28. Juli, in Herne-Süd bittet die Polizei um Hinweise. Nach bisherigem Kenntnisstand brach der unbekannte Täter gegen 5.15 Uhr durch ein offenstehendes Badezimmerfenster in eine Erdgeschoss-Wohnung an der Overwegstraße ein. Nachdem er Licht einschaltete und dadurch zwei Bewohner weckte, flüchtete er wieder durch das geöffnete Fenster in unbekannte ...

