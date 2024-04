Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vermeintliche Hundegiftköder - Verein für Hundefreunde Fischbach-Weierbach

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 16.04.2024 20:00 Uhr und dem 18.04.2024 16:30 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter vermeintliche Hundegiftköder auf dem Gelände des Vereins für Hundefreunde Fischbach-Weierbach ausgelegt. Der Hundeplatz befindet sich im Ortsteil Weierbach in der Straße "Im Nachen". Ein Tier ist dadurch nicht zu Schaden gekommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781/5610 oder per Mail an piidar-oderstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.

