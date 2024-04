POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Gelände des Autohaus Wiegand

Birken (ots) - Am Dienstagnachmitttag, den 16.04.2024, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW in der Straße "An den Gerbhäusern" in Birkenfeld. Durch bislang unbekannten Täter wurde ein ordnungsgemäß vor dem Wohnanwesen geparkter PKW beschädigt. Vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf den Verursacher. Ein Verkehrsunfall konnte aufgrund der Spuren ausgeschlossen werden. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen ...

