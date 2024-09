Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Betrüger erbeuten fünfstellige Summe durch Schockanruf

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannten Betrügern gelang es am Dienstag (10.09.2024), einen Rentner aus Bietigheim-Bissingen durch einen sogenannten Schockanruf um einen fünfstelligen Bargeldbetrag zu bringen. Hierzu kontaktiere ein Unbekannter den Geschädigten telefonisch und überzeugte diesen durch geschickte Gesprächsführung davon, dass der Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und daher nun in Haft sei. Nur durch die Hinterlegung einer Kaution könne der Sohn aus der Haft entlassen werden. Es wurde im Verlauf des Telefonats vereinbart, dass der Senior Bargeld in fünfstelliger Höhe an eine angebliche "Claudia Bach" übergeben soll. Tatsächlich fand diese Übergabe dann auch gegen 13:30 Uhr in der Freudentaler Straße in Bietigheim-Bissingen statt.

Die Abholerin des Geldes wird als etwa 40 Jahre alte und 150 bis 155 Zentimeter große Frau von molliger Statur beschrieben. Sie soll schwarze, zu einem Dutt gebundene Haare sowie ein rundes Gesicht gehabt und eine dunkle Brille getragen haben. Bekleidet soll sie mit einem roten Minikleid und einer sandfarbenen Strickjacke gewesen sein.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Geldübergabe beobachtet haben und möglicherweise Angaben zu der Geldabholerin machen können. Sachdienliche Hinweise werden telefonisch unter 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell