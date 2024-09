Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Fahrzeugbrand in der Adlerstraße

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwochmorgen (11.09.2024), gegen 03:10 Uhr in die Adlerstraße nach Herrenberg aus, nachdem mehrere Anrufer ein brennendes Fahrzeug gemeldet hatten. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand ein am Fahrbahnrand geparkter Renault bereits in Vollbrand. Trotz der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen vor dem Renault geparkten Mercedes Kleintransporter nicht verhindert werden. Ebenso wurde durch die Hitzeentwicklung des Brandes ein hinter dem Renault geparkten Mercedes beschädigt. Insgesamt entstand an den drei Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von rund 38.000 Euro, die entstandene Schadenshöhe am Fahrbahnbelag ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Ermittlungen zur bislang noch unbekannten Brandursache dauern an. Zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Die Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell